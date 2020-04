Inps, bonus da 600 euro? Scambi di persona e dati sballati sul sito: una grave falla

01 aprile 2020 a

L'Inps incappa in un'altra magagna. In un altro disastro. Dopo il sito in tilt a causa del via libera al bonus da 600 euro (troppi accessi e portale ko) per gli italiani in difficoltà a causa del coronavirus, ecco che sono stati pubblicati i dati personali degli utenti richiedenti. Gli utenti che sono riusciti ad accedere al portale infatti si sono trovati di fronte ai dati di migliaia di cittadini. A riportarlo per primo è stato Tpi che parla di codici fiscali, posizioni fiscali, contributi, dati anagrafici, dati personali. Una falla che sfocia nell'illegalità. “Abbiamo ricevuto 300 mila domande regolari”, ha dichiarato il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Pasquale Tridico, “adesso stiamo ricevendo 100 domande al secondo. Una cosa mai vista sui sistemi che stanno reggendo”. Eppure, ora come ora, il problema è un altro: la privacy delle persone venuta a meno. Una partenza da incubo per il portale, dove moltissimi utenti hanno rivelato di aver avuto accesso a dati personali differenti rispetto a quelli personali dopo aver fatto il login per accedere all'area riservata. Insomma, veri e prori "scambi di persona" con accessi effettuati con nomi diversi rispetto a quelli dei richiedenti.