Coronavirus, il bollettino del 2 aprile di Borrelli: "760 decessi e 2.477 contagiati in più, calano gli ospedalizzati"

02 aprile 2020 a

a

a

"Sono 760 i decessi da ieri", per un totale di 13.915 morti. Resta pesante il bilancio dell'epidemia di coronavirus in Italia. Il bollettino comunicato dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nell'ormai appuntamento quotidiano delle 18 recita un leggero incremento nel trend dei decessi mentre sono 83.049 i contagiati complessivi, "2.477 pazienti in più rispetto a ieri". Confermato dunque lo scenario del "plateau", senza ulteriori picchi ma senza nemmeno un calo consistente del bilancio. Nota positiva, come da diversi giorni a questa parte, per i guariti (18.278, 1.431 nelle ultime 24 ore e +8,49%) e il numero dei pazienti in terapia intensiva (4,053 (+18 su ieri), in isolamento domiciliare 50.456 (il 61%): "Si riducono gli ospedalizzati", ha sottolineato Borrelli.