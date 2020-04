SkyTg24, diretta storica da casa del conduttore: il primo telegiornale interamente da remoto

03 aprile 2020 a

SkyTg24 non molla un centimetro in tempi di coronavirus, ma anzi dimostra che fare informazione in versione “smart” è assolutamente possibile. Nella mattinata di venerdì 3 aprile è andata in onda la prima edizione interamente da remoto, grazie allo studio televisivo allestito a casa del conduttore. Sky l’ha definita una “sfida senza precedenti” ed effettivamente è così: non si era mai visto un telegiornale completo, con collegamenti, eventi live e ospiti gestiti interamente in smart working. Insomma, SkyTg24 si è calato nella realtà in cui siamo costretti a vivere: restare a casa è decisivo per sconfiggere l’epidemia e allora anche il telegiornale dà il buon esempio.