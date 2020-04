Ilaria Capua, brutte notizie: "Ci sono zero possibilità che il virus scompaia con l'estate", il precedente Sars mette in allerta

04 aprile 2020 a

a

a

Ilaria Capua segue la scia di Angelo Borrelli: ci sono “zero possibilità” che il coronavirus scompaia con l’estate. Per la virologa “questo è un fenomeno di portata epocale. Siamo di fronte ad una emergenza sanitaria, ma non è un tunnel senza fine. Ne usciremo”, ha ammesso durante una diretta Instagram con il sindaco di Firenze, Dario Nardella. A darne la conferma, il precedente Sars, questa "è scomparsa con l’estate ma non per il caldo. La Sars è stata fermata da un contenimento, non dal caldo”. Non buone notizie, dunque, soprattutto se si pensa che "la pandemia spagnola - ha spiegato - ci ha messo due anni a fare il giro del mondo perché è ‘andata’ a piedi, con le navi”.

Borrelli, adesso basta: la sparata sulle date può costargli il posto? Clamorosa indiscrezione nel pieno dell'epidemia

Sia la ricerca, che ha fatto passi in avanti, sia l'appiattimento della curva dei contagi fanno pensare a molti a una possibile uscita a breve dall'emergenza. Eppure - prosegue la Capua - "purtroppo nell’analisi della curva va tenuto conto che ogni regione ha campionamenti diversi”. E prima di vedere la luce in fondo al tunnel, ne passerà di tempo.