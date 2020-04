Coronavirus, il cerotto-vaccino del ricercatore italiano: "Disponibile per l'inverno", come funziona

06 aprile 2020 a

“Per il prossimo inverno comincerà a essere disponibile”. L’ideatore Andrea Gambotto parla del vaccino-cerotto contro il coronavirus in collegamento con Myrta Merlino a L’aria che tira. Il ricercatore pugliese vive da 25 anni in America, dove sta procedendo con il progetto che potrebbe rappresentare una svolta nella battaglia mondiale contro l’epidemia. “Lo si può applicare da soli e ci vorrà molto meno vaccino per somministrarlo. Dopo l’estate dovremmo avere i primi dati”, ha dichiarato Gambotto, che ha anche descritto nel dettaglio in cosa consiste questo cerotto: “È un vaccino che funziona attraverso una proteina che il virus usa per entrare nelle cellule. Quindi il vaccino è una porzione del virus che noi studiamo in laboratorio”. Il cerotto è largo 1,5 centimetri e presenta 400 minuscoli aghi: va applicato sul braccio o sulla schiena, finora ha avuto risultati positivi sui topi e nel giro di due o tre mesi dovrebbe partire anche la sperimentazione umana.

