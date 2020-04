Coronavirus, il sindaco di Lampedusa: "Il porto è ancora aperto, il governo ci ha cancellato"

09 aprile 2020 a

a

a

“Il porto di Lampedusa continua a restare aperto”. È la denuncia del sindaco Salvatore Martello, che si è sfogato con l’Adnkronos accusando il governo di non aver davvero chiuso tutti i porti italiani a causa dell’emergenza coronavirus. “Noi evidentemente non facciamo parte dell’Italia - ha ironizzato il primo cittadino di Lampedusa - la verità è che siamo stati cancellati dal governo”.

Eppure c’è il decreto che stabilisce che nessun migrante salvato in mare al di fuori dell’area Sar del nostro Paese potrà più essere accolto, essendo decaduto lo status di porto sicuro. “È stato fatto un decreto per le navi delle ong - ha precisato Martello - e tutti gli altri? Per quelli che continuano ad arrivare autonomamente, come avviene a Lampedusa, che cosa prevede il governo? Per loro con cambia assolutamente nulla - ha chiosato il sindaco - non è stato fatto nessun provvedimento per i porti”. Intanto la nave Alan Kurdi è a ridosso dei limiti delle acque territoriali e in attesa di capire cosa fare con le circa 150 persone a bordo.

Virus e immigrazione, il governo chiude i porti per finta: la falla, le Ong se ne fregano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.