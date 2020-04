Coronavirus, Giuseppe Conte e il nuovo decreto: chiusi in casa fino al 2 maggio

09 aprile 2020 a

Prima di Pasqua arriverà il nuovo decreto del premier Giuseppe Conte. Fonti qualificate dell’Ansa apprendono che il Dpcm prolungherà di 14 giorni le attuali misure restrittive e di isolamento che scadranno il 13 aprile. Inoltre potrebbe essere prevista un’ulteriore proroga delle misure di isolamento a casa almeno fino al 2 maggio. In pratica verrà confermato il lockdown in tutta Italia, ma è probabile che vengano inserite delle deroghe per la riapertura di alcune piccole attività legate alla filiera agroalimentare e sanitaria. Per il mondo del lavoro vanno poi affrontati alcuni temi cruciali, come la possibilità di rispettare le misure di distanziamento sociale e soprattutto di essere dotati delle protezioni individuali.

