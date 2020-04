Coronavirus, Pasqua e Pasquetta ultra-blindate. Il "mistero delle 23": perché la gente esce di casa?

10 aprile 2020 a

Una Pasqua ultra-blindata, con posti di blocco sulle autostrade e un incredibile dispiegamento di forze per effettuare controlli a tappeto: obiettivo, evitare uscite di casa e fughe verso le secondo case nei giorni del coronavirus. E ancora, previsti pattugliamenti di droni in cielo: questo il piano messo a punto da Viminale per scoraggiare l'esodo a Pasqua e Pasquetta. Come detto, nel mirino soprattutto gli spostamenti verso le seconde case: complice il bel tempo, il rischio è molto elevato.

E la circolare del Viminale che anticipa il piano, mette in luce un'altro aspetto curioso e un poco inquietante, ossia gli strani movimenti delle 23. "Troppa gente in giro, soprattutto nelle ore serali. Lascia perplessi poi che alle 23 ci sia lo stesso dato delle 19", ha spiegato il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala. Insomma, le persone escono di casa a tarda sera, per una proibita boccata d'aria. Massima allerta, dunque, per Pasqua e Pasquetta.

