Fase 2, il "ritorno alla normalità" dal 4 maggio e il nodo dei “40 metri quadri”. Tutte le regole

Ormai nella testa degli italiani c'è una sola data: il 4 maggio. Quando - se i numeri dei contagi e e dei ricoverati saranno positivi, quindi continueranno a scendere - potrebbe esserci un primo "ritorno alla normalità". Ma è così? Stando alle regole che dovremo rispettare, non proprio. A parte l'obbligo di indossare una mascherina e di tenere una distanza minima di sicurezza di almeno un metro, secondo il Corriere della Sera, infatti, un numero da tenere bene a mente è quello dei 40 metri quadrati.

In una negozio o in un ufficio con queste dimensioni potranno accedere una persona alla volta per due operatori che dovranno essere muniti di mascherine e guanti. In caso di locali più piccoli invece il rapporto è di un operatore e un cliente. Ovviamente uffici e negozi saranno tenuti a rispettare rigide regole di igiene: lavaggio degli ambienti due volte al giorno, sanificazione dei sistemi di areazione, sistemazione di disinfettanti per le mani all'ingresso dei locali ecc.

Non solo. Perché - consapevoli del fatto che bar e ristoranti riapriranno per ultimi e quindi probabilmente dopo il 4 maggio - l'altro strvolgimento della quotidianità riguarda il trasporto pubblico. Metro, autobus e tram: dimentichiamoci di andare in giro in piedi, si circolerà seduti e rispettendo le distanze di sicurezza, quindi con uno scaglionamento agli ingressi delle stazioni per evitare qualsiasi tipo di assembramento, anche alle biglietterie.

