Coronavirus, le Sardine scrivono a Giuseppe Conte: "Commissariare la Lombardia". Con che titolo lo dicono?

17 aprile 2020

Tra tutto il fango gettato sulla Lombardia per la gestione dell’emergenza coronavirus, non poteva mancare quello fresco delle Sardine. Mattia Santori e compagni hanno scritto addirittura al premier Giuseppe Conte, chiedendo al governo di fatto il commissionare la Regione guidata da Attilio Fontana. “Il modello lombardo - si legge nel testo scritto dal movimento - quello che il fumo della propaganda ha venduto come esempio di eccellenza, quello che in questi anni ha basato la sanità sul concetto di business ha palesato le sue carenze, le sue fragilità e ha fallito”. Inoltre le Sardine hanno affermato che la gestione politica dell’emergenza si è rivelata “gravemente inadeguata. Non ravvediamo i margini minimi di sicurezza per una piena riapertura, come ha proposto la stessa giunta Fontana in queste ore. Chiediamo al governo di ricondurre a sé alcune competenze come la sanità e la gestione emergenziale in Regione Lombardia”.

