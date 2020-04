Coronavirus, Vincenzo De Luca: "Fuga in avanti del Nord? Chiudo i confini", non condannerà la Campania dopo averla salvata

17 aprile 2020 a

Se le regioni del Nord compiranno una “fuga in avanti” verso la riapertura pur avendo ancora una “presenza massiccia” del contagio, la Campania chiuderà i confini. Lo ha dichiarato il governatore Vincenzo De Luca nel corso dell’ultima diretta Facebook. Dopo aver ascoltato le posizioni di altri colleghi presidenti di Regione, De Luca è convinto che è ancora il momento di avere “grande senso di responsabilità”, partendo dai “dati concreti”. “In Lombardia - ha spiegato - ancora ieri abbiamo registrato circa mille nuovi contagi. Nel Veneto, che sta messo meglio, abbiamo registrato quasi 400 nuovi contagi. Nel Piemonte sono stati 800- Questa è la realtà che abbiamo di fronte a noi. Se una regione con una situazione epidemiologica assolutamente non tranquillizzante accelera in maniera non responsabile e non coerente con i dati del contagio, rischia di rovinare l’Italia intera”.

Ecco perché il governatore della Campania è pronto a chiudere i confini: “Faremo un’ordinanza con la quale vieteremo l’ingresso di cittadini provenienti da regioni con il contagio ancora in corso. La cosa più drammatica sarebbe riaprire le attività economiche in maniera indifferenziata e poi, dopo due settimane, essere costretti a richiudere tutto. In questo caso non reggeremmo più e crollerebbe l’Italia”. Inoltre De Luca ha rivendicato di aver salvato la Campania: “Lo abbiamo fatto avendo assunto decisioni in qualche caso due settimane prima del governo nazionale. Abbiamo registrato un tasso di decessi che, in relazione alla popolazione, è il più basso d’Italia insieme a quello della Basilicata e della Sicilia. C’è ancora qualcuno che tenta di screditare e sporcare la nostra immagine. Non perdiamo tempo con queste miserie. La verità è che abbiamo dimostrato di essere un modello di efficienza amministrativa, capacità operativa e concretezza. Se continueremo così - ha chiosato De Luca - saremo la prima regione d’Italia a uscire dal tunnel”.

