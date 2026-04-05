Uova di Pasqua, cosa c'è dentro il cioccolato: disgusto, scatta il ritiro

Una pessima sorpresa di Pasqua nell'uovo di cioccolato che un gruppo di studenti in gita scolastica in Irpinia ha acquistato in una fabbrica in provincia di Avellino. Dentro i tradizionali dolci pasquali, infatti, i ragazzi hanno trovato dei... vermi.

Genitori e dirigenti scolastici hanno immediatamente presentato una segnalazione che ha fatto scattare controlli immediati da parte dei tecnici dell’Asl di Avellino. Insieme ai Nas dei Carabinieri, i periti hanno quindi ispezionato l’azienda dolciaria della Valle Caudina e riscontrato gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie. Per lo stabilimento è stata quindi disposta la chiusura immediata.

Come riferisce anche Leggo, i prodotti appartenenti allo stesso lotto delle uova contaminate sono stati sequestrati: saranno sottoposti ad analisi approfondite presso l’Istituto Zooprofilattico di Portici. L'obiettivo è chiarire l'origine della contaminazione.

Nello stabilimento sottoposto a chiusura, sono stati trovati anche alimenti privi di tracciabilità, anch'essi finiti sotto sequestro. Sono ora in corso ulteriori indagini per verificare se prodotti potenzialmente a rischio siano già stati distribuiti sul mercato.