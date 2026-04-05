Papa Leone, la prima omelia di Pasqua: "A volte sembra che Dio non esista, ma..."

"La morte è sempre in agguato. La vediamo presente nelle ingiustizie, negli egoismi di parte, nell'oppressione dei poveri, nella scarsa attenzione verso i più fragili. La vediamo nella violenza, nelle ferite del mondo, nel grido di dolore che si leva da ogni parte per i soprusi che schiacciano i più deboli, per l'idolatria del profitto che saccheggia le risorse della terra, per la violenza della guerra che uccide e distrugge".

E' uno dei passaggi più potenti dell'omelia di Papa Leone XIV dalla finestra di San Pietro, la prima omelia di Pasqua da quando è salito al Soglio Pontificio. Ma "il Signore è vivo e rimane con noi - sottolinea il Santo Padre -. Attraverso fessure di risurrezione che si fanno spazio nelle oscurità, Egli consegna il nostro cuore alla speranza".

"È vero che molte volte sembra che Dio non esista: vediamo ingiustizie, cattiverie, indifferenze e crudeltà che non diminuiscono. Però è altrettanto certo che nel mezzo dell’oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo, che presto o tardi produce un frutto. Fratelli e sorelle, la Pasqua del Signore ci dona questa speranza, ricordandoci che nel Cristo risorto una nuova creazione è possibile ogni giorno", si rivolge così Leone alla folla di fedeli in piazza, citando l'Esortazione apostolica 'Evangelii gaudium' di Papa Francesco, il suo predecessore, morto il lunedì di Pasquetta un anno fa.

La risurrezione di Cristo "non è una cosa del passato, contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È una forza senza uguali", ha aggiunto il Papa, che poi ha concluso così: "Cristo, nostra Pasqua, ci benedica e doni la sua pace al mondo intero. La Pasqua è la nuova creazione operata dal Signore risorto, è un nuovo inizio, è la vita finalmente resa eterna dalla vittoria di Dio sull’antico avversario. Di questo canto di speranza oggi abbiamo bisogno. E siamo noi, risorti con Cristo, che dobbiamo portarlo per le strade del mondo. Corriamo allora come Maria di Magdala, annunciamolo a tutti, portiamo con la nostra vita la gioia della risurrezione, perché dovunque aleggia ancora lo spettro della morte possa splendere la luce della vita".