Coronavirus Italia, oggi 433 vittime e 2.128 guariti. Trend ancora in calo negli ospedali

19 aprile 2020

a

a

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 433 decessi per coronavirus. Il totale delle vittime passa cosi' a 23.660. Lo rivela il bollettino diffuso oggi dal Dipartimento della Protezione civile. I guariti sono invece 2.128 in piu' rispetto a ieri, per un totale di 47.055. Il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia è 178.972, con un incremento rispetto a ieri di 3.047 nuovi casi contro 3.491 di ieri con un trend di crescita che scende sotto il 2%, attestandosi all’1,7%, valore più basso dall’inizio dell’epidemia. Il numero totale di attualmente positivi è di 108.257, con un incremento di 486 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.635 sono in cura nelle terapie intensive, con una decrescita di 98 pazienti rispetto a ieri, 25.033 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 26 pazienti rispetto a ieri, 80.589 persone, pari al 74% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. I deceduti oggi sono 433 in più rispetto a ieri e portano il totale a 23.660. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 47.055, con un incremento di 2.128 persone rispetto a ieri. Altri 2 medici sono morti per il Coronavirus in Italia, portando il totale a 131. Sono 16.650 gli operatori sanitari contagiati

