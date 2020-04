Fase 2, Conte e le direttive per i negozi di abbigliamento: indumenti subito sanificati, massimo 4 clienti per ogni 10 metri quadrati

22 aprile 2020 a

Con l' avvio della Fase 2 ripartirà l'attività delle imprese e di alcuni negozi, in particolare abbigliamento e calzature. Lo scrive il Corriere della sera che entra nel dettaglio dell'informativa di Giuseppe Conte alle Camere sulla Fase 2. Nel governo sta maturando la convinzione di dover aprire tutti i negozi al dettaglio che sono in condizioni di garantire la sicurezza di personale e clienti con mascherine e guanti, la distanza di un metro, le file all'esterno, i dispenser per il disinfettante alle casse.

. Tra le misure allo studio per ridurre l'affluenza è prolungare gli orari ed estendere le aperture 7 giorni su 7, per quei negozianti che saranno in condizione di sostenere le spese. Chi vende vestiti dovrà occuparsi della sanificazione dei camerini e i vestiti che saranno provati dovranno poi essere sanificati. Ecco perché bisognerà prevedere dei sistemi di sterilizzazione particolari che possano garantire la massima igiene di locali e prodotti.

