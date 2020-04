Coronavirus, il bollettino di oggi: cala il numero dei contagi, ma non quello dei decessi. Ecco tutte le cifre

27 aprile 2020 a

Ad oggi, lunedì 27 aprile, sono 1739 i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, che sommati a 1696 nuovi guariti dà un totale di -290 rispetto alla giornata di ieri: continua a scendere, stando ai dati giornalieri forniti dalla Protezione Civile, anche la curva dei contagi in Italia, così come quella delle persone ricoverate in terapia intensiva, 53 in meno rispetto a ieri. Cifra, questa, che rappresenta il dato più basso da 16 marzo. E non solo perché si tratta poi del ventitreesimo giorno consecutivo in cui cala il numero di persone in terapia intensiva. Il totale dei contagiati è di 105mila 813. I tamponi eseguiti sono stati 32.003, con una percentuale di positività dello 0,9 per cento. Ancora a tre cifre il conto giornaliero delle vittime, che raggiungono così 333.

