Coronavirus, Papa Francesco: "Rispettiamo le regole contro la pandemia". E la Cei fa marcia indietro

Papa Francesco durante la messa questa mattina ha pregato perché Dio conceda “la grazia” di riuscire a rispettare le regole imposte “per uscire dalla quarantena“. Inserendosi così nel dibattito creatosi sullaa questione della riapertura delle chiese e della celebrazione delle messe che ha fatto discutere non poco. Di fatto Bergoglio si è schierato con il governo e l'ultimo decreto emananto dal premier Conte per la Fase2 crticando, indirettamente, anche la contrarietà dei vescovi per il nuovo decreto di palazzo Chigi che impedisce la celebrazione di riti religiosi a eccezione dei funerali. “Inaccettabile” avevano detto i vescovi.

“In questo tempo nel quale si incominciano ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e dell’obbedienza alle disposizioni perché la pandemia non torni“. Queste le paole di Papa Francesco introducendo la messa a Casa Santa Marta. E immediate sono arrivate anche le parole dei vescovi italiani, richiamati dal Papa questa mattina. "La Chiesa italiana non ha alcuna volontà di strappare col governo, né di fare fughe in avanti. L'intenzione è quella di andare avanti col dialogo costruttivo", ha spiegato don Ivan Maffeis, portavoce della Cei in una intervista all'Adnkronos.

