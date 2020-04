Coronavirus, i bambini potrebbero essere gli untori: "Strane polmoniti già a gennaio", lo studio dei pediatri

30 aprile 2020 a

Il coronavirus circolava già a gennaio e forse si è diffuso prima tra i bambini. È quanto emerge dalla ricerca dell’ospedale Buzzi: più di un pediatra a Milano ha riscontrato polmoniti insolite a gennaio. Difficile individuare una data precisa, ma di sicuro c’è che l’epidemia va retrodatata rispetto al paziente 1 riscontrato verso la fine di febbraio. Primari e medici di famiglia, scrive il Corriere della Sera, ricordano polmoniti particolari a gennaio, ma solo ora è possibile ricollegarle al coronavirus: prima era normale ricondurle all’influenza.

Però “tosse e febbre non passavano mai - ha dichiarato Gian Vincenzo Zuccotti, direttore responsabile della pediatria del Buzzi - penso che l’epidemia possa essere partita prima in età pediatrica”. Il primario sta sottoponendo ai test sierologici il personale dell’area materno-infantile per verificare se la percentuale di chi ha sviluppato gli anticorpi al virus è più alta rispetto a quella nei reparti per adulti. In attesa di dati certi, resta in piedi l’ipotesi che i bambini siano stati gli untori: una tesi plausibile perché, salvo rari casi, nei pazienti più piccoli la polmonite non è grave e quindi potrebbero essere loro i responsabili del contagio di genitori e nonni, all’insaputa di tutti.

