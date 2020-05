Fase 2, ecco i criteri e i tempi per andare nelle seconde case

02 maggio 2020 a

Sulla Fase 2 sono già state individuate le tappe che serviranno a monitorare l' andamento del coronavirus. Se l' andamento dei contagi sarà sotto controllo, o comunque poco sopra l' attuale soglia, si confermerà potrebbero essere prese anche altre decisioni rispetto agli spostamenti dei cittadini. Attualmente è consentito andare nelle seconde case soltanto per situazioni di emergenza. Da lunedì - scrive Il Corriere - sarà possibile andarci per fare visita ai parenti, purché si trovino nella stessa regione, ma senza poter rimanere.

Dal 18 maggio o al massimo la settimana successiva - e sempre se non ci saranno picchi dell' epidemia - si pensa di autorizzare anche il trasferimento, a condizione che la seconda casa di vacanza si trovi però nella stessa regione di residenza. È probabile che attraverso i medici di base si debba comunicare lo spostamento alle Asl anche con le date di arrivo e ripartenza, proprio per favorire l' organizzazione delle strutture. E ci sarà una nuova valutazione legata all' R0. La possibilità di concedere lo spostamento da una regione all' altra sarà infatti valutato soltanto quando l' indice di contagio sarà pari a 0,2.

