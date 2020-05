Fase 2, braccialetto anti-Covid per spiaggia e alberghi: "Duplice funzione", così l'Italia pensa all'estate

02 maggio 2020 a

In spiaggia e in albergo con il braccialetto anti-Covid. Probabilmente sarà questo il futuro dell’Italia, che dovrà imparare a convivere con il coronavirus almeno fino a quando non sarà disponibile un vaccino. La tecnologia può essere uno strumento prezioso per ricominciare a vivere riducendo al minimo il rischio di contagio. Da una start-up di Bari, la MetaWellness, è stato creato il ‘Labby Light’, un prodotto basato su tecnologia brevettata che, secondo i creatori, sarà capace di contenere i contagi e di offrire un contributo alla lotta contro il coronavirus.

Si tratta di un braccialetto anti-Covid che avviserà chi lo indossa quando non rispetta la distanza di sicurezza di un metro da altre persone. Inoltre sarà in grado di ricostruire i contatti di un utente nel pieno rispetto della privacy e senza richiedere alcuna app: in questo modo sarà possibile bloccare sul nascere eventuali focolai. “Il braccialetto ha una duplice funzione - spiega MetaWellness - da un lato attraverso un led e una vibrazione segnala a chi lo indossa il mancato rispetto della distanza minima di sicurezza, dall’altro in caso l’utilizzatore dovesse risultare positivo al virus ricostruzione tutti i contatti avuti con altre persone, grazie a un sistema che memorizza in modo sicuro i dati utili, permettendo così di isolare velocemente potenziali focolai”.

