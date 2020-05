Milano, nasce il coupon salva-teatri e salva-librerie

04 maggio 2020 a

Come aiutare il mondo del libro e, più in generale, quello della cultura nella difficile situazione economica legata al coronavirus? Con qualche idea brillante e un piccolo contributo da parte di ciascuno. Lo dimostra l’iniziativa lanciata da una giovane esperta di marketing, Ivana Savarese, che propone coupon e special discount per salvare librerie, teatri, poli culturali e attività artistiche, oltre a luoghi di ristorazione e intrattenimento. Sul sito milanobucketlist.com, nato per presentare eventi culturali e centri di aggregazione milanesi, ha messo a punto una sezione, “Qual è la prima cosa che vorrai fare dopo la quarantena?”, in cui è possibile acquistare in anticipo servizi e prodotti.

«Il sito», spiega lei, «funge da ponte tra le attività culturali e commerciali e i clienti. Le attività erogano buoni sconto affinché gli utenti siano incentivati a pagare oggi, dando subito liquidità, per utilizzare un prodotto/servizio domani». Il cliente, ad esempio, potrà pre-acquistare un libro che uscirà in autunno o prenotare uno spettacolo teatrale per la prossima stagione, pagando subito ma a prezzi convenienti.

L’iniziativa (che si può seguire anche sulla pagina Instagram Milano_Bucket_List) è del tutto “not for profit”: i soldi versati dai clienti andranno direttamente sui conti delle attività partecipanti. In questo spirito, milanobucketlist.com intende coinvolgere i più importanti teatri milanesi, dal Piccolo all’Elfo Puccini, dal Manzoni al Franco Parenti, e le librerie, sia grandi che indipendenti.

Insomma: con la cultura si mangia; ma, per una volta, diamo da mangiare alla cultura.



