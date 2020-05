Tagadà, controlli al casello autostradale di Napoli: 16 positivi al test rapido sul coronavirus, 1 ogni 4 persone. Sconcerto in diretta

04 maggio 2020 a

"Una persona su 4 è risultata positiva al test rapido, tutte trovate con la febbre". Sconcerto al casello autostradale di Napoli, dove Alessio Schesari è in collegamento in diretta per Tagadà con Tiziana Panella su La7. I controlli nel primo giorno della Fase 2, con spostamenti tra regioni più agevoli, testimonia un fatto inquietante: molti italiani stanno viaggiando (soprattutto dal Nord, cuore del contagio da coronavirus, verso Sud) molto probabilmente consapevoli delle proprie condizioni di salute da considerare a rischio.

Un pessimo auspicio in vista delle prossime verifiche sulla curva del contagio, per di più in regioni come quelle del Mezzogiorno che sono state in gran parte graziate in questi primi due mesi di epidemia. "Tra i 16 positivi su 60 - precisa Schiesari - nessuno ha dichiarato di esserne consapevole". Difficile credere a questa versione, ma se fosse vero sarebbe ancora più allarmante perché vanificherebbe il primo baluardo contro il virus: l'autoconsapevolezza di ciascun cittadino.

