Fase 2, le buone pratiche nei luoghi di lavoro: il webinar di Cifa Italia sulla sicurezza, regole e rischi

Salute, sicurezza e rischi connessi nei luoghi di lavoro sono i principali argomenti del webinar Covid-19 e ripresa delle attività produttive. Le regole di comportamento per la sicurezza sul lavoro nella “Fase 2” alla luce del DPCM del 26 aprile 2020, che si tiene oggi, lunedì 4 maggio, giorno in cui ripartono alcune attività industriali, produttive e commerciali. Al webinar - che inizia alle ore 14,30 - si può partecipare gratuitamente andando sul sito www.illavorocontinua.it ,



L’evento è organizzato dall’associazione confederale CIFA Italia, dal fondo interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de #IlLavoroContinua, l’iniziativa di solidarietà digitale che informa e orienta il mondo produttivo, i lavoratori e i professionisti, offrendo soluzioni strategiche. Al termine degli interventi i relatori risponderanno alle domande inviate dagli utenti durante la diretta.



Tutto il Sistema di Cifa e Confsal ha sempre trattato con grande attenzione il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro: se l’associazione datoriale e la confederazione sindacale l’hanno valorizzato al massimo nei loro Ccnl, è l’ente bilaterale Epar a organizzare e svolgere i corsi sulla sicurezza ed è il fondo interprofessionale Fonarcom a finanziarli. Il 24 aprile, in Sicilia, è partito il nuovo corso Epar per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). Il corso, erogato in modalità FAD. sarà integrato con lezioni in presenza una volta terminata l’emergenza sanitaria da Coronavirus.



Nel webinar di oggi sono previsti gli interventi di Andrea Cafà (presidente CIFA Italia e presidente Fonarcom), dell’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano (membro del Cda INAIL e presidente dell’associazione Lavoro&Welfare), di Maria Giovannone (professore aggregato di Diritto del mercato del Lavoro, Università Roma Tre), di Pasquale Staropoli (responsabile Scuola Alta Formazione Fondazione studi Consulenti del Lavoro). E’ stato invitato Patrizio Rossi (sovrintendente sanitario centrale INAIL). Modera Salvatore Vigorini (Consulente del Lavoro, presidente del Centro studi InContra).

