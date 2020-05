Fase 2, commercianti in piazza contro il governo? Multati per assembramento: video-denuncia di Franco Bechis

05 maggio 2020 a

"Come è umano lei". Per descrivere quanto raccontato da Franco Bechis sul sito del Tempo si potrebbe citare il celebre motto di Fantozzi. Già, perché un gruppo di commercianti, baristi, ristoratori e titolari di botteghe, ieri - lunedì 4 maggio, primo giorno della fase 2 - si era dato appuntamento a Roma, davanti alla Camera dei deputati, nella speranza di essere ricevuti da qualcuno a Palazzo Chigi. Il punto è che hanno bisogno di aiuti, di soldi, di un sostegno da parte dello Stato: le loro attività stanno morendo. Quell'aiuto, però, non è arrivato. Anzi, è andata molto peggio: ognuno di loro è stato multato dalle forze dell'ordine per 400 euro circa per aver creato un assembramento. Una profonda ingiustizia. Come nota Bechis, "c'era più assembramento fra le forze dell'ordine schierate che per questo gruppetto di commercianti nei guai. Chiedono aiuto e lo Stato riscuote. Onestamente spero che il prefetto di Roma, Gerarda Pantalone, stracci quelle multe e non dia anche questa pena ai poveretti", conclude Franco Bechis.

Commercianti multati, qui il video

