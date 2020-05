Paola De Micheli, ironia contro la piddina: "In tangenziale col monopattino?"

05 maggio 2020 a

"C'è allo studio il riconoscimento di un 'buono mobilità alternativa', per i residenti nelle città metropolitane e aree urbane con più di 60.000 abitanti, pari ad euro 200 per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale". L'idea del ministro delle infrastrutture Paola De Micheli in question time, ha scatenato una ridda di polemiche da parte dell'opposizione.

Tramite un tweet il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, ha preso in giro bonariamente l'idea della De Micheli: "Ma l’intervista del ministro De Micheli che come soluzione alla crisi dei trasporti propone incentivi per la mobilità alternativa? Della serie tutti in tangenziale con il #monopattino... il governo ha perso il totale contatto con la realtà"

