Fase 2, ripartono gli sbarchi, ma il Viminale non ha ancora inviato la nave-quarantena: Lampedusa non sa più dove mettere i migranti

La Fase 2 è iniziata anche per gli scafisti: gli sbarchi hanno ripreso incessantemente. "Se non è emergenza questa ditemi cos'altro deve succedere". Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, è stremato. Le sue richieste al governo cadono a vuoto e i migranti continuano ad arrivare senza alcun controllo, mettendo a rischio i suoi cittadini. Chi sbarca infatti dovrebbe finire in quarantena, ma sull'isola non c'è dove metterli. L'hotspot non ha fatto in tempo a svuotarsi dei suoi 116 ospiti, che già ne sono arrivati altri 156.

Un via vai, quello che descrive Repubblica, continuo in attesa che il Viminale mandi la nave-quarantena promessa. Anche Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia, invoca l'intervento del governo: "I continui sbarchi stanno estremizzando una situazione già compromessa. Occorrono risorse, dispositivi di protezione e navi per garantire il diritto alla salute di siciliani e migranti". Gli fa eco il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio che parla di "un allarme sociale innegabile", visto e considerato che la pandemia "è anche sull'altra sponda del Mediterraneo ma le organizzazioni criminali non sono in lockdown". A mettersi di traverso ci pensano però le Ong: "Vogliono impedirci di salvare vite umane" accusa la Sea Eye, mentre il Ministero degli Interni invia inutilmente richiami alla Tunisia affinché chi sia più vigilanza.

