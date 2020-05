Coronavirus, il bollettino del 7 maggio: tamponi record, ma c'è l'incognita delle regioni. Nascondono i dati per non rischiare il lockdown?

07 maggio 2020 a

Record di tamponi da coronavirus: 70.359 nell'ultimo giorno (ieri erano stati 64.263), 2.381.288 dall'inizio dell'epidemia su un totale di 1.563.557 di persone. Segno che la diagnosi e l'individuazione dei soggetti a rischio sta migliorando. Restano delle incognite su Lombardia (che non ha fornito il dato) e Puglia (in cui dalla tabella della Protezione civile risulta un numero esorbitante (oltre 17mila) che presumibilmente errato. Soprattutto, come molti esperti ripetono da settimane, molte regioni non effettuano un numero rilevante di test nel timore che salga il numero di contagi ufficiali influendo negativamente sull'algoritmo studiato dal governo per decidere se prorcedere o meno a un nuovo lockout "selettivo".



Nel frattempo, come comunicato dal bollettino giornaliero della Protezione civile, sale a 29.958 il numero di vittime complessive, ma si scende di nuovo sotto quota 300 decessi giornalieri: oggi il dato si fissa a 274 morti (ieri erano 369). Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 96.276, con un incremento di 3.031 persone rispetto a ieri. Rispetto a ieri aumentano di 1.401 casi i contagiati mentre Il numero totale di attualmente positivi è di 89.624, con una decrescita di 1.904 assistiti rispetto a ieri.





