Ride Safe, Pirelli offre bici elettriche ai dipendenti dell'ASST Fatebenefratelli Sacco

Pirelli e l’ASST Fatebenefratelli Sacco annunciano l’avvio dell’iniziativa “RIDE Safe”: ai dipendenti dell’Ospedale dei Bambini “Vittorio Buzzi” e dell’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano viene offerto il noleggio gratuito di 14 biciclette elettriche di Pirelli CYCL-e around, il servizio di noleggio bici a pedalata assistita di alta gamma ideato da Pirelli per la mobilità sostenibile. L’eBike consente di muoversi in città, raggiungere il luogo di lavoro o le altre destinazioni rispettando le misure di distanziamento sociale, senza usare i mezzi pubblici e riducendo il traffico automobilistico, con la possibilità di coprire anche più ampie distanze rispetto alle biciclette tradizionali.

In particolare, i dipendenti dei due ospedali che partecipano all’iniziativa avranno la possibilità fino al 10 luglio di utilizzare le eBike per un periodo di due settimane, al termine delle quali verranno sanificate e affidate ad altri colleghi.

“Siamo molto grati a Pirelli per questa iniziativa, da subito accolta con grande entusiasmo dai dipendenti della nostra ASST. - commenta Alessandro Visconti, direttore generale ASST Fatebenefratelli Sacco – Grazie al servizio che ci è stato offerto i nostri professionisti hanno la possibilità di muoversi in modo sostenibile, rispettando tutte le misure di distanziamento sociale dettate dalla situazione attuale”.

“L’avvio di questo nuovo servizio firmato Pirelli CYCL-e around, che coinvolge chi lavora negli ospedali in un momento complicato, vuole essere un segnale di supporto a quanto questi professionisti stanno facendo. “RIDE Safe” è anche il primo test pilota rivolto alle aziende, per verificarne l’interesse da parte degli utilizzatori e si inserisce nello studio di sviluppo dell’iniziativa su larga scala, che potrà in futuro coinvolgere anche altre città” ha dichiarato Francesco Bruno, Head of Micromobility Solutions di Pirelli.



