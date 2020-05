Boss sinti accusata di furti gode del reddito di cittadinanza e della casa popolare

14 maggio 2020 a

Reddito di cittadinanza (900 euro) ma non solo: alla boss dei ladri sinti anche la casa popolare. Sembra una cosa incredibile ma è accuaduta a a Cavarzere, in provincia di Venezia, dove l'Ater ha assegnato un'intera palazzina per la sua famiglia. Lo segnala il Comune, come scrive oggi il Gazzettino.

L'assegnataria è una leader 44enne della banda di sinti accusata dalla procura di Venezia di aver messo a segno oltre 100 furti tra Veneto e Lombardia, per un bottino da mezzo milione di euro. Anche una delle figlie aveva ottenuto il reddito. Ora Bruna Hodorovich è finita in carcere con il marito e altri 4 componenti della famiglia, più due agli arresti domiciliari, dopo le denunce della moglie 20enne del figlio. La giovane donna era stanca di essere picchiata dalla mattina alla sera perché contraria alle razzie organizzate dalla boss dei sinti.

