Coronavirus, lockdown-bis in Lombardia? Le cifre che preoccupano: la vera foto del quadro del contagio

Ora il lockdown-bis non è più un tabù. Anzi, è un incubo. La situazione in Lombardia preoccupa, i dati di sabato 23 maggio sono stati una doccia gelata: 441 casi su 669 a livello nazionale sono stati registrati proprio nella regione del Nord. Il punto è che, anche se è ancora presto per dirlo, il segnale è che qualcosa non stia funzionando dal 4 maggio in poi, data in cui le restrizioni sono state allentate. Ed è proprio il fatto che sia troppo presto a preoccupare di più: i dati infatti potrebbero aver fotografato una situazione differente a quella reale ed attuale, che si comprenderà solo al termine della settimana. Insomma, la curva del contagio potrebbe essere in risalita. E un nuovo lockdown, dunque, possibile. Nel frattempo Attilo Fontana ha chiesto di intervenire con "nuove restrizioni". Probabile, ad oggi, che dal 3 giugno la Lombardia non verrà riaperta per gli spostamenti tra regioni. Si spera che non vada peggio...

