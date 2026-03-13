Metagaz, la petroliera russa tra Lampedusa e Linosa. Riunione di emergenza a Palazzo Chigi

Si è svolta oggi a Palazzo Chigi una riunione presieduta dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla quale hanno partecipato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, oltre al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e al capo del Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano.
Al centro dell'incontro, si legge in una nota, la situazione della nave Lng Arctic Metagaz, battente bandiera russa, che trasporta consistenti quantitativi di gas, olio pesante e gasolio e che da alcuni giorni si trova alla deriva, senza equipaggio, nel Mar Mediterraneo. "Premesso che l'imbarcazione si trova attualmente all'interno della zona Sar maltese", e che "le autorità di Malta hanno stabilito una distanza di sicurezza minima di 5 miglia nautiche", il Governo italiano "ha assicurato al Governo de La Valletta la condivisione del monitoraggio avviato fin dal primo momento", viene spiegato.
Petrolio, gas e Cina: perché la crisi energetica non c'è (per ora)Con l’attacco di Stati Uniti ed Israele ai danni dell’Iran sono tornate di moda espressioni quali “cri...
L'Italia "ha inoltre confermato la propria disponibilità a svolgere attività di supporto, in attesa delle determinazioni delle autorità maltesi, con le quali rimane in costante contatto", conclude Palazzo Chigi.