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Metagaz, la petroliera russa tra Lampedusa e Linosa. Riunione di emergenza a Palazzo Chigi

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venerdì 13 marzo 2026
Metagaz, la petroliera russa tra Lampedusa e Linosa. Riunione di emergenza a Palazzo Chigi

1' di lettura

Si è svolta oggi a Palazzo Chigi una riunione presieduta dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla quale hanno partecipato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, oltre al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e al capo del Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano.

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Al centro dell'incontro, si legge in una nota, la situazione della nave Lng Arctic Metagaz, battente bandiera russa, che trasporta consistenti quantitativi di gas, olio pesante e gasolio e che da alcuni giorni si trova alla deriva, senza equipaggio, nel Mar Mediterraneo. "Premesso che l'imbarcazione si trova attualmente all'interno della zona Sar maltese", e che "le autorità di Malta hanno stabilito una distanza di sicurezza minima di 5 miglia nautiche", il Governo italiano "ha assicurato al Governo de La Valletta la condivisione del monitoraggio avviato fin dal primo momento", viene spiegato.

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L'Italia "ha inoltre confermato la propria disponibilità a svolgere attività di supporto, in attesa delle determinazioni delle autorità maltesi, con le quali rimane in costante contatto", conclude Palazzo Chigi. 

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