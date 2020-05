Non è l'Arena, il magistrato Sabella: "Magistratura? Morirò giudice di primo grado, ma sono libero"

25 maggio 2020 a

Da magistrato a magistrato. Parole pesantisisme, quelle spese da Alfonso Sabella a Non è l'arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7 domenica 24 maggio. A tenere banco è lo scandalo che sta travolgendo il Csm, le intercettazioni di Luca Palamara e soci. E Sabella non usa giri di parole per spiegare il suo punto di vista: "La magistratura ha un problema etico serio", premette. Dunque rivela che "io per essere libero non faccio parte delle correnti" e per questo "morirò giudice di primo grado". E ancora, un altro pesantissimo aneddoto: "Una volta ingenuamente feci una domanda per la Procura nazionale antimafia, non l'hanno nemmeno presa in considerazione perché non ho fatto il giro delle sette chiese", conclude un quadro davvero inquietante.

