Luca Palamara, 12 mesi dopo ancora nessuna sanzione dal Csm: anche Repubblica contro la magistratura

26 maggio 2020 a

a

a

Sta venendo giù, con Luca Palamara, tutta la rete di potere dei magistrati. Ma il Consiglio Superiore della magistratura ancora no. Non basta la raffica di chat e intercettazioni del magistrato con politici, colleghi, giornalisti e addirittura vip dello spettacolo per mettere in mostra il marcio delle toghe. Il Csm, sottolinea Repubblica, "attende ancora la decisione del procuratore generale presso la corte di Cassazione che, a giugno scorso, aveva avviato il procedimento disciplinare nei confronti dell'ex presidente dell'Anm e di tutti quelli che, coinvolti in qualche modo nello scandalo, si erano dimessi dal ruolo di consigliere dell'organo di autogoverno delle toghe".

Vittorio Feltri all'attacco: "Troppi giornalisti sono servi dei magistrati"

Ai consiglieri già dimessi Paolo Criscuoli, Corrado Cartoni, Gianluigi Morlini, Antonio Lepre e Luigi Spina si aggiunge ora la posizione imbarazzante di Riccardo Fuzio, travolto pure lui dalle intercettazioni di Palamara. Deciderà il pg della Suprema Corte se chiedere il proscioglimento o un'udienza, anche se il rinvio a giudizio "pare abbastanza scontato". Ai magistrati coinvolti "vengono contestati reati vari previsti dal codice che disciplina il loro operato", dal comportamento scorretto rispetto alla nomina del procuratore di Roma o al procuratore aggiunto della capitale Paolo Ielo all'indebita interferenza sulle scelte del Csm. "Non reati penali - conclude Repubblica -, ma violazioni disciplinari che ancora sono in attesa ma che presto dovranno essere affrontate".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.