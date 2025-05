Jannik Sinner "appare" a Roma, si scatena il delirio: tensione alle stelle

Tutti lo hanno sempre sottolineato. E, come in una profezia che si auto avvera, è successo davvero. Jannik Sinner è diventato a tutti gli effetti l'ottavo re di Roma. Il numero uno al mondo ha da poco scontato la sospensione concordata con la Wada lo scorso febbraio. Il suo ritorno in un match ufficiale è infatti previsto negli Internazionali di Roma, dove al momento di sta allenando. Ma si sà, il campione è molto attivo anche in televisione, grazie ai numerosissimi sponsor che fanno a gara ad accaparrarsi la sua immagine per pubblicizzare i loro prodotti.

Galeotto fu lo spot e chi lo girò. Per le strade della Capitale, aleggia come un fantasma il nome dell'altoatesino. Poi si diffonde la voce che Sinner potrebbe palesarsi nel box di un noto brand di prodotti cosmetici. Così una vasta folla si raduna in quel punto. Talmente consistente da impedire alla sicurezza di centellinare le persone. Tutti vogliono vedere con i propri occhi la volpe più famosa del mondo.