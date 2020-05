Mago Candido, arrestato a Lodi: finti esorcismi, truffa milionaria agli anziani

29 maggio 2020 a

Un mago a Lodi, il sedicente mago Candido, truffava gli anziani e per questo gli sono stati sequestrati 3.6 milioni. Prometteva, in cambio di denaro, di togliere il malocchio, comunicare con i defunti e anche la possibilità di eseguire esorcismi. La Guardia di Finanza di Lodi lo ha arrestato assieme a due suoi familiari per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata e al reimpiego di denaro di provenienza illecita.

Renzo Martini, in arte mago Candido. lavorava molto in tv e tramite social media e via via, nel tempo, era diventato, a Castelgerundo (Lodi), un personaggio pubblico donando al Comune ciò che veniva indicato come più utile per la comunità locale: appena pochi mesi fa, anche una monovolume.

