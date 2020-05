Fase 2, villaggi pedonali all'aperto nel nuovo modo di fare shopping in tutta Italia

29 maggio 2020 a

Villaggi pedonali all’aperto in una forma di shopping experience nei 5 Designer Outlet McArthurGlen in tutta Italia: Barberino, Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle. Ecco la nuova visione di McArthurGlen Italia per tornare alla normalità dopo la fase 1 dell’emergenza Covid. Ora che è di nuovo possibile incontrarsi e condividere del tempo insieme, il gruppo ha pensato ad una "nuova" normalità che consenta di fare shopping in famiglia o con gli amici con la sicurezza che siano rispettate tutte le misure sanitarie essenziali per garantire un ambiente sicuro. In virtù di queste garanzie e in conformità delle misure igienico sanitarie i 5 Designer Outlet italiani hanno riaperto al pubblico da lunedì 18 maggio. Il grande vantaggio è proprio la qualità unica della shopping experience che viene proposta. Il concetto infatti è semplice: villaggi pedonali e all'aperto in cui si concentrano in un solo luogo tra 120 e 240 negozi dei principali marchi italiani e internazionali, che offrono le loro collezioni delle stagioni precedenti con uno sconto dal 30% al 70% garantito tutto l’anno. Per Joan Jove, Managing Director per il Sud Europa, «In qualità di partner di ogni regione in cui siamo presenti e di importante attore in termini di occupazione a livello locale, siamo lieti di tornare ad accogliere i nostri visitatori che possono nuovamente passeggiare nei nostri centri in un'atmosfera sicura, riscoprire la nostra proposta di marchi italiani e internazionali e approfittare delle nostre offerte vivendo un momento di condivisione in famiglia o con gli amici, nel più rigoroso rispetto delle regole sanitarie”». Grazie alle misure di sicurezza implementate e al personale di tutti i negozi, i visitatori sono accolti nel rispetto delle condizioni ottimali di igiene, dalle 10 alle 20 (da sabato 30 maggio), dal lunedì alla domenica nei 5 Designer Outlet McArthurGlen in Italia. La vita sta riprendendo il suo corso e questa seconda settimana si annuncia positiva per i 5 Designer Outlet italiani. Il clima mite e il ponte del 2 giugno dovrebbero incoraggiare lo shopping sicuro e all'aperto. Tutti i centri saranno aperti anche martedì dalle 10 alle 20. «Questa prima settimana di apertura ci ha dato la concreta percezione della voglia di ritorno alla normalità - dice Fabio Rinaldi, Centre Manager La Reggia Designer Outlet - Già nei giorni precedenti il 18 maggio, abbiamo percepito dai nostri utenti molta attesa sulla riapertura. I nostri spazi all’aperto aiutano sicuramente le persone a percepirci come luogo in cui passeggiare in serenità, in un clima controllato ma disteso e sicuro. In attesa di poter riaccogliere i turisti, abbiamo avuto una risposta molto incoraggiante dai nostri clienti».

