L'Eredità, contestazione clamorosa a Fiamma: "Ghigliottina regalata"

Oggi, venerdì 13 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornata a Eleonora, la nuova campionessa del gioco. Con lei partecipano come concorrenti: Katia alla undicesima serata, Lorenzo da Firenze, Ambra da Prato, Veronica da Milano, Tommaso da Genova e Fiamma alla quattordicesima sera. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.
Ma alla fine l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata la solita Fiamma. La nuova super campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 18750 euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con: "Caricare", "Montagna", "Camera", "Bellezze" e "Gomma". Dopo un minuto di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Bicicletta". Ed era proprio la parola esatta.
L'Eredità, altra clamorosa beffa per Eleonora: "Sta per avere una crisi di nervi"Altra beffa per Eleonora. La concorrente de L'Eredità neppure nella puntata in onda mercoledì 11 marzo...
Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Finalmente ha vinto la respingente Fiamma", "Ghigliottina regalata in 1...2...3..", "Non sono troppo convinta di questa soluzione...", "Quando la prendono: evviva!", "ma dove vai bellezza in bicicletta. Fischia come sono V….", "Fiamma metterà in moto la lavatrice a manovella della nonna".