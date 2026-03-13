L'Eredità, contestazione clamorosa a Fiamma: "Ghigliottina regalata"

Oggi, venerdì 13 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornata a Eleonora, la nuova campionessa del gioco. Con lei partecipano come concorrenti: Katia alla undicesima serata, Lorenzo da Firenze, Ambra da Prato, Veronica da Milano, Tommaso da Genova e Fiamma alla quattordicesima sera. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata la solita Fiamma. La nuova super campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 18750 euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con: "Caricare", "Montagna", "Camera", "Bellezze" e "Gomma". Dopo un minuto di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Bicicletta". Ed era proprio la parola esatta.