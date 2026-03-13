Un giorno da pecora, la fan degli ayatollah gela Fratoianni: "Una sorpresa per tutti"

Momenti di gelo e imbarazzo a Un giorno da pecora, la trasmissione radiofonica condotta Giorgio Lauro e Nancy Brilli su Rai Radio 1. In una delle ultime puntate, con Nicola Fratoianni ospite, quando è stato affrontato il tema della guerra in Iran, c'è stato anche un collegamento con una professoressa iraniana di storia dell’arte, Heila, da anni residente in Italia. L'idea alla base dell'intervista era quella di raccontare come la sua famiglia stesse vivendo questo drammatico momento a Teheran. La testimonianza però è stata molto diversa da quanto ci si potesse aspettare. Il motivo? La professoressa si è rivelata molto vicina al regime degli ayatollah.

Heila, a Roma da 18 anni, innanzitutto ha giustificato la scelta degli ayatollah di oscurare la rete, sostenendo che veniva usata da israeliani e americani per guidare droni e missili. La stessa spiegazione fornita dal regime durante la guerra dei 12 giorni. Dopodiché ha cominciato a criticare duramente gli oppositori del regime espatriati all’estero. E infine, ha parlato con entusiasmo delle manifestazioni a sostegno della nuova guida suprema, Mojtaba Khamenei.