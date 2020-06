Coronavirus, il bollettino: crollo di contagi, 60 morti. Nuovi positivi? Lombardia superata dalla Liguria

01 giugno 2020 a

Quando mancano poco più di 24 ore al “liberi tutti” del 3 giugno, data in cui verranno riaperti i confini regionali e sarà consentito lo spostamento senza l’autocertificazione, il bollettino della Protezione Civile conferma dati incoraggianti. Soprattutto in Lombardia, che tocca praticamente i minimi storici per numero di nuovi contagi e decessi: sono soltanto 50 gli infetti riscontrati nelle ultime 24 ore su circa 3.500 tamponi, mentre i morti sono 19. In totale gli attualmente positivi sono scesi a 20.861 (-135 rispetto a ieri), mentre i guariti sono saliti a 52.026 (+166). Buone notizie anche da Milano città, dove sono stati riscontrati appena 8 nuovi casi, 18 in tutta la provincia. Dopo molto tempo non è la Lombardia la regione con più contagi giornalieri: il primato per oggi spetta alla Liguria (+56), mentre in totale in Italia i nuovi positivi sono appena 178, a fronte di 60 morti e 848 guariti. Gli attualmente positivi scendono a 41.367 (-708), dei quali 34.844 in isolamento domiciliare, a conferma della minor gravità del virus.

