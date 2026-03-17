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Roma, boati e jet a bassa quota: ansia in città, cosa è successo

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martedì 17 marzo 2026
Roma, boati e jet a bassa quota: ansia in città, cosa è successo

1' di lettura

I cittadini di Roma in ansia per alcuni jet militari che hanno sorvolato i cieli della Capitale oggi, martedì 17 marzo. E, soprattutto per via del conflitto in Iran, molti hanno pensato a manovre di guerra. Ma non c'è nulla di cui avere paura. Si tratta semplicemente della preparazione alla celebrazione del 17 marzo, giorno in cui l'Italia festeggia l'Unità d'Italia. Come spiega il Secolo d'Italia, il passaggio a bassa quota nei cieli delle nostre “frecce tricolori”, il mitologico corpo acrobatico della nostra aeronautica, è stato autorizzato dal ministero della Difesa e dunque rientra nel piano della cerimonia annuale all’Altare della Patria. Insomma, una prassi ormai ricorrente che non deve destare alcuna preoccupazione.

I cittadini romani, però, sono giustificati dal clima creato sia dai social network sia dalla guerra che furoreggia in Medio Oriente. Ovviamente, le esercitazioni dell'aeronautica non sono sempre legate a scenari bellici. Molto spesso infatti vengono eseguite al di fuori dei centri abitati. Facciamo un esempio. Il 4 marzo, Italia e Francia hanno organizzato una manovra congiunta sul confine d’Oltralpe intitolata “Apex India 26-01”, con lo scopo di testare i programmi comuni di Difesa Aerea e la capacità di risposta coordinata alle eventuali minacce aeree non militari. 

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