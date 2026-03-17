Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Garlasco, Andrea Sempio sgancia una bomba a FarWest: si apre un nuovo scenario

di
Libero logo
martedì 17 marzo 2026
Garlasco, Andrea Sempio sgancia una bomba a FarWest: si apre un nuovo scenario

1' di lettura

Andrea Sempio, indagato nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, è ospite di Salvo Sottile nella puntata di Farwest in onda questa sera, martedì 17 marzo, su Rai 3. Il 37enne parla davanti alle telecamere, raccontando la sua versione dei fatti, svelando dettagli finora rimasti segreti e aprendo nuovi scenari sulla vicenda. Il caso risale al 13 agosto 2007, quando la 26enne Chiara Poggi venne trovata senza vita nella villetta di famiglia. Per l'omicidio è stato condannato l'ex fidanzato Alberto Stasi mentre oggi la procura di Pavia ha riaperto le indagini concentrandosi su Sempio, amico del fratello della vittima. 

Durante la puntata di Farwest, poi, si parlerà anche della vicenda della famiglia nel bosco. Lo scorso novembre tre bambini di 6 e 8 anni sono stati allontanati dai genitori, i coniugi australiani Trevallion, dopo che il tribunale dei minori dell'Aquila ha giudicato inadeguato il casolare in mezzo ai boschi di Palmoli in cui stavano crescendo. Tra gli ospiti della trasmissione il vicepremier Matteo Salvini. Mentre gli inviati del programma hanno sentito la psicologa Valentina Garrapetta, autrice di post molto critici nei confronti della coppia coinvolta nel caso. La professionista ha spiegato le motivazioni dei suoi interventi e il quadro psicologico dietro le dinamiche della vicenda.

Garlasco, Paola Cappa sbotta con l'inviato di Giletti: "Non è normale"

Paola Cappa raggiunta dall'inviato de Lo Stato delle Cose. Durante la puntata in onda lunedì 16 marzo su Rai ...
tag
andrea sempio
garlasco
farwest

Nuovi e scomodi audio? Garlasco, Paola Cappa sbotta con l'inviato di Giletti: "Non è normale"

A Lo Stato delle Cose Garlasco, Massimo Giletti sbotta in studio: "Ha paura, mi lascia perplesso"

Il delitto Garlasco, il racconto del medico del 118 che arrivò sulla scena: cosa notò

ti potrebbero interessare

Meteo, il ciclone Jolinda travolge l'Italia: frane e nubifragi, le aree a rischio

Meteo, il ciclone Jolinda travolge l'Italia: frane e nubifragi, le aree a rischio

Roma, boati e jet a bassa quota: ansia in città, cosa è successo

Roma, boati e jet a bassa quota: ansia in città, cosa è successo

Redazione
Smartphone clonato, conto corrente svuotato: la truffa perfetta

Smartphone clonato, conto corrente svuotato: la truffa perfetta

Redazione
Consiglio supremo di difesa, i cellulari nelle "Faraday bag": ecco cosa sono

Consiglio supremo di difesa, i cellulari nelle "Faraday bag": ecco cosa sono

Redazione