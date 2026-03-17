Garlasco, Andrea Sempio sgancia una bomba a FarWest: si apre un nuovo scenario

Andrea Sempio, indagato nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, è ospite di Salvo Sottile nella puntata di Farwest in onda questa sera, martedì 17 marzo, su Rai 3. Il 37enne parla davanti alle telecamere, raccontando la sua versione dei fatti, svelando dettagli finora rimasti segreti e aprendo nuovi scenari sulla vicenda. Il caso risale al 13 agosto 2007, quando la 26enne Chiara Poggi venne trovata senza vita nella villetta di famiglia. Per l'omicidio è stato condannato l'ex fidanzato Alberto Stasi mentre oggi la procura di Pavia ha riaperto le indagini concentrandosi su Sempio, amico del fratello della vittima.

Durante la puntata di Farwest, poi, si parlerà anche della vicenda della famiglia nel bosco. Lo scorso novembre tre bambini di 6 e 8 anni sono stati allontanati dai genitori, i coniugi australiani Trevallion, dopo che il tribunale dei minori dell'Aquila ha giudicato inadeguato il casolare in mezzo ai boschi di Palmoli in cui stavano crescendo. Tra gli ospiti della trasmissione il vicepremier Matteo Salvini. Mentre gli inviati del programma hanno sentito la psicologa Valentina Garrapetta, autrice di post molto critici nei confronti della coppia coinvolta nel caso. La professionista ha spiegato le motivazioni dei suoi interventi e il quadro psicologico dietro le dinamiche della vicenda.