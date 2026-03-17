Famiglia nel bosco, vogliono umiliare la madre: stop alle videochiamate?

Vogliono umiliare Catherine Birmingham, la madre della famiglia nel bosco. Infatti, i servizi sociali starebbero valutando anche di vietarle le videochiamate con i figli, il tutto dopo averli separati da mamma. Il caso continua a far discutere, soprattutto dopo l'allontanamento della donna dalla casa-famiglia di Vasto. Nella prima relazione successiva alla separazione, gli operatori hanno messo sotto osservazione il legame tra Catherine e i bambini, arrivando a spingere per una riduzione dei contatti a distanza. Secondo quanto riportato, i minori apparirebbero "innervositi" dopo le videochiamate, con cambiamenti evidenti dell’umore che rischierebbero di compromettere il loro percorso. Una valutazione che trova però la netta opposizione della difesa. A parlare è Tonino Cantelmi, psichiatra e consulente dei genitori anglo-australiani, che a Fanpage definisce la situazione senza mezzi termini: "Siamo al paradosso. È necessario ripristinare il rapporto con la madre il più presto possibile".

Famiglia nel Bosco, sceneggiata di Rita De Crescenzo a Palmoli Rita De Crescenzo si mobilita per la famiglia nel bosco. La tiktoker napoletana ha annunciato che domani sarà...

Cantelmi parla di un sistema che non è riuscito a costruire un reale sostegno: "Le relazioni dell’assistente sociale e dell'educatrice a mio parere dimostrano il loro fallimento, la inadeguatezza nel costruire una autentica relazione di aiuto. Non sono state messe in campo le opportune e necessarie competenze psicologiche, né è stato integrato il percorso con l’aiuto di neuropsichiatria infantile".

Famiglia nel Bosco, Ignazio La Russa: "Non devo chiedere il permesso a lorsignori" "Mi sono divertito molto a leggere una polemica su una non notizia: diversi esponenti della sinistra alcuni noti, a...