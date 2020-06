Milano, Giulio Gallera in piazza alla manifestazione del 2 giugno del centrodestra: "Vergognoso attacco alla Lombardia"

02 giugno 2020 a

a

a

Giulio Gallera, assessore lombardo al Welfare, è tra i partecipanti alla manifestazione organizzata dal centrodestra a Milano per il 2 giugno e in un video, pubblicato sul Corriere.it, "ringrazia infermieri ai medici che dalle altre regioni e dal mondo sono venuti qua e ai tanti che hanno solidarizzato con noi". Gallera però ha qualche sassolino da togliersi dalle scarpe e spiega che "con forza che è vergognoso l'attacco alla Lombardia e al suo sistema sanitario, oggetto di campagna di odio e di fango inaccettabile".

"Decisione del governo". Parla la procura: zona rossa a Bergamo? Conte, basta balle

Gallera parla di "orgoglio lombardo per quello che abbiamo fatto in tanti anni, per quello che abbiamo costruito sulla sanità e sull'economia" per "un popolo che non si arrende e riparte". Ricordando l'emergenza coronavirus che in particolare ha colpito la Lombardia, rimarca che "abbiamo agito e ho agito in momenti convulsi, drammatici, in cui l'unico obiettivo era di salvare la vita alle persone. Noi siamo compatti per difendere il nostro modello".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.