Fase 2, domani si riparte, libera circolazione tra le Regioni. Francesco Boccia: "Salute e vita vengono prima di tutto"

02 giugno 2020 a

"Abbiamo un paese che torna a vivere, lo fa nel giorno della Festa Repubblica. Domani torna la mobilità intraregionale, oggi sembra una conquista ma ce l'abbiamo fatta grazie ai tanti sacrifici degli italiani e si torna una a nuova normalità conquistata a da difendere. Dobbiamo guardare avanti sapendo che il virus vive con noi e non dimenticare i 33mila italiani che hanno perso la vita, a loro dobbiamo tutto l'impegno e la responsabilità nell'affrontare questa nuova fase". Così il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia a La vita in diretta.

"Da domani - continua Boccia - torna la libertà di circolazione tra Regioni senza condizioni, è giusto che ogni presidente rafforzi il sistema di prevenzione e lo si fa rafforzando i presidi", spiega il ministro, che continua: "Per l'app di tracciamento è iniziata la sperimentazione in 4 regioni, tutti possiamo già scaricarla. Credo che ognuno, ogni cittadino che si sposta da una Regione all'altra si augura che il sistema di controllo e monitoraggio funzioni"

