domenica 21 dicembre 2025
La Spezia, a 13 anni conclude la transizione di genere: la sentenza che fa la storia

Una storia destinata a cambiare l'Italia. Un ragazzino di 13 anni, nato in un corpo di bambina, dopo aver iniziato un percorso supportato dalla famiglia per cambiare sesso ha ottenuto il via libera dallo Stato: da oggi avrà il suo nuovo nome elettivo. A 13 anni, appunto: à il più giovane nella storia del nostro Paese. 

Con una sentenza destinata a fare giurisprudenza (e a fare discutere), il tribunale  ha disposto la rettifica dell'atto di nascita e ha riattribuito il sesso anagrafico all'adolescente, il più giovane in Italia ad aver concluso la sua transizione di genere.

Il protagonista della vicenda è ligure, un adolescente di La Spezia. Il suo caso però è stato seguito all'ospedale di Careggi, in Firenze, punto di riferimento in Italia per vicende di questo genere. Gli specialisti del centro di andrologia e endocrinologia del nosocomio fiorentino hanno evidenziato la disforia di genere e hanno inziato la terapa farmacologica a base di triptorelina, per sospendere lo sviluppo riallineare il corpo e la percezione di sé.

I genitori, che lo avevano aiutato in quel percorso di transizione, hanno successivamente presentato ricorso alla Procura, assistiti dall'avvocato Stefano Genick, suscitando clamore riguardo al figlio. Il tribunale ha considerato però "il percorso psicoterapico seguito con costanza, le terapie ormonali praticate con successo e la matura gestione del disagio sociale conseguente al processo di cambiamento" e ha accolto la richiesta "nella convinzione che (l'adolescente) abbia maturato una piena consapevolezza circa l'incongruenza tra il suo corpo e il vissuto d'identità come fino ad ora sperimentato", così "da consentirle di concludere, altrettanto consapevolmente un progetto volto a ristabilire irreversibilmente uno stato di armonia tra soma e psiche nella percezione della propria appartenenza sessuale", si legge nella sentenza.

