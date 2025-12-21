Novara, il 16enne Dario Cipullo ritrovato morto in un canale: è giallo

La speranza si è spenta. È stato infatti ritrovato oggi, poco dopo mezzogiorno, il corpo senza vita di Dario Cipullo, il sedicenne di Novara di cui si erano perse le tracce nella notte tra venerdì e sabato. Il giovane era stato a una festa da amici e non aveva fatto ritorno a casa, facendo scattare l'allarme lanciato dai genitori. Il corpo del giovane, che giocava nella squadra di rugby, è stato rinvenuto nelle acque di un canale, nella frazione di Agognate, a pochi chilometri dal comune piemontese.

Stando alle ricostruzioni, lo studente del secondo anno dell'Istituto Tecnico Industriale Fauser venerdì sera aveva partecipato a una cena di Natale con i compagni del rugby. La festa si era tenuta in un alloggio di corso della Vittoria, dove forse la vittima aveva bevuto.