Novara, il 16enne Dario Cipullo ritrovato morto in un canale: è giallo

La speranza si è spenta. È stato infatti ritrovato oggi, poco dopo mezzogiorno, il corpo senza vita di Dario Cipullo, il sedicenne di Novara di cui si erano perse le tracce nella notte tra venerdì e sabato. Il giovane era stato a una festa da amici e non aveva fatto ritorno a casa, facendo scattare l'allarme lanciato dai genitori. Il corpo del giovane, che giocava nella squadra di rugby, è stato rinvenuto nelle acque di un canale, nella frazione di Agognate, a pochi chilometri dal comune piemontese.
Stando alle ricostruzioni, lo studente del secondo anno dell'Istituto Tecnico Industriale Fauser venerdì sera aveva partecipato a una cena di Natale con i compagni del rugby. La festa si era tenuta in un alloggio di corso della Vittoria, dove forse la vittima aveva bevuto.
Da lì il passaggio di un genitore di un amico, che sostiene di averlo lasciato a un centinaio di metri da casa. Dario era stato visto per l’ultima volta attorno all’una di notte tra il piazzale del supermercato Conad di strada Biandrate e il Centro commerciale San Martino, a sei chilometri circa da dove è avvenuto il ritrovamento del corpo. Prima che il cellulare si spegnesse era riuscito a inviare un messaggio vocale a un amico.