Coronavirus, il bollettino dell'8 giugno: 280 nuovi casi e 64 morti, sette regioni a contagio zero

08 giugno 2020 a

a

a

Il bollettino della Protezione Civile di lunedì 8 giugno riporta 280 nuovi contagi su 27.112 tamponi, 65 morti e 747 guariti nelle ultime 24 ore. Il numero di persone attualmente positive è sceso a 34.730 (-532), mentre i deceduti sono saliti a 33.964 e i guariti a 166.584. I dati migliori vengono dagli ospedali, dove si registrano 4.729 (-135) ricoverati con sintomi e 283 (-4) pazienti in terapia intensiva. Inoltre dal bollettino emerge l'ottima notizia delle sette Regioni a contagio zero, più altre sei che hanno avuto al massimo 2 nuovi casi. In Lombardia sono 194 i nuovi contagi, mentre il Veneto conferma l’eccellente lavoro con soli 4 casi nelle ultime 24 ore. In doppia cifra quattro Regioni: Emilia Romagna (+20), Lazio (+16), Liguria (+14), Piemonte (+14).

Nord contro Sud, un autunno infernale? Informazioni privilegiate sul Quirinale: il terrore di Sergio Mattarella

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.