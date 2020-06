Napoli, operazione anticamorra: arrestati i fratelli del senatore di Forza Italia Luigi Cesaro

09 giugno 2020 a

a

a

Ci sono anche Antimo, Aniello e Raffaele Cesaro, fratelli del senatore di Forza Italia Luigi Cesaro, tra i destinatari dell'ordinanza eseguita dai carabinieri del Ros nei confronti di 59 indagati nell'ambito di un'inchiesta sui clan camorristici Puca, Verde e Ranucci. Questi ultimi attivi a Sant'Antimo (Napoli) e comuni limitrofi. Disposti gli arresti domiciliari per Aniello e Raffaele, mentre per Antimo è scattata la custodia cautelare in carcere.

L'inchiesta che li vede coinvolti è legata a presunte collusioni tra politica e camorra, per cui il Maria Luisa Miranda si è riservato di prendere una decisione in relazione alla posizione del senatore Luigi Cesaro, "all'esito - questo si legge nell'ordinanza - dell'eventuale autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni, ritenute rilevanti, secondo la procedura che verrà attivata da questo ufficio".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.