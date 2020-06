Covid-19, scoperta una sostanza naturale che blocca l'ingresso del virus nelle cellule

13 giugno 2020 a

a

a

Una scoperta eccezionale e tutta italiana per combattere il coronavirus. "Si tratta di una sostanza già presente nell'organismo - spiega Angela Zampella, direttore del Dipartimento di Farmacia dell'Università di Napoli Federico II - che blocca l'entrata del virus nella cellule". Una materia presente anche in alimenti come la liquirizia e l'olio d'oliva che "agiscono con lo stesso meccanismo". Una scoperta, questa, rivoluzionaria perché spiana la strada a una diversa prevenzione. Questa - prosegue l'esperto - "funziona quando la carica del virus non è elevatissima". In questo caso le molecole endogene sono in grado di impedire l'ingresso del virus nelle cellule umane. Intanto lo studio, vicino alla stesura di un protocollo terapeutico, verrà proposto all'attenzione di Aifa.

Il raffreddore ci salva dal coronavirus? Contagio e immunità, svolta clamorosa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.