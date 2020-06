Alex Zanardi, parla il testimone: "Respirava ancora", l'assurda dinamica dell'incidente

19 giugno 2020 a

Alex Zanardi coinvolto in un grave incidente stradale con un mezzo pesante in provincia di Siena. Il campione della Formula1 si trovava in Val d'Orcia per una delle tappe della staffetta tricolore di "Obiettivo 3", Stando alle prime ricostruzioni sembra che il campione bolognese sia scivolato nella corsia opposta dove stava transitando un camion. La gravità della situazione ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso e, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, l'ex pilota sarebbe arrivato all'ospedale Le Scotte di Siena con un politrauma. "Quando è stato portato sull'elisoccorso Zanardi respirava ancora", ha detto all'Agi Alessandro Cresti, giovane ciclista paralimpico che fa parte dei giovani seguiti da Zanardi, arrivato in bicicletta qualche secondo dopo l'incidente. "C'era una lunga fila di auto, speriamo che ce la faccia", ha aggiunto.

Alex Zanardi "in gravissime condizioni". Incidente con un mezzo pesante: trasportato in ospedale in elisoccorso

"Dall'incidente ai soccorsi sono passati venti minuti, ma c'è voluto molto per metterlo su, lo assistiva la moglie. Ma dopo l'incidente parlava. Sull'ambulanza non lo so", ha riferito Mario Valentini, commissario tecnico della nazionale di Paraciclismo a Radio Capital. E ancora: "C'e' un rettilineo lungo, in discesa, al 4%, dicono che si sia imbarcato e abbia preso un autotreno sul montante davanti. L'autotreno si è spostato di un metro ma l'ha preso uguale. Non c'ero, ero staccato. Era una giornata di sole, tutti contenti, eravamo a 20 km da Montalcino, ci aspettavano tutti... non ha sbagliato l'autotreno, ha sbagliato Alex, ha imbarcato". Stamattina, continua, "era allegro, come sempre. Sulla salita gli ho fatto vedere l'aranciata, mi ha urlato 'dammene un po'!'. Si scherzava, e in discesa andava piano, non era una grande discesa, e poi c'era il rettilineo, all'imbocco della curva ha cambiato traiettoria. E ha fatto una manovra azzardata. Ha preso con la leva della pedivella sinistra il montante dove salgono gli autisti, ha girato due-tre volte, il casco non ha retto, gli è saltato. C'è voluto per far arrivare l'elicottero, siamo in mezzo a un bosco e hanno dovuto spostarlo". Secondo Valentini "ciclisticamente è finito, l'incidente è in testa, ma lui ha sette spiriti come i gatti".

